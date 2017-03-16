海大與空殼公司老董合作 遭質疑想捲土重來

國立台灣海洋大學能源與政策研究中心，前天與哈哈世代科技公司簽訂「新型式海浪發電裝置」效能提升及技術移轉合約，不過才簽約一天，哈哈世代科技公司的總裁廖人立就遭起底，曾詐騙2千多位投資人共4億元，也有學子質疑校方，與該公司簽約將會破壞學校信譽。

昨天哈哈世代科技公司相當低調，並無任何回應，該公司總裁廖人立遭人起底，指多年前廖人立曾擔任安磊科技董事長，號稱在斯里蘭卡擁有55座石英礦開採權，之後以老鼠會方式行銷「印股票換鈔票」，向投資人詐騙逾4億元，受害人高達兩千多人，最後高院依詐偽罪，將廖判刑9年10月，併科罰金1億元。

不過廖人立前天轉身一變，又成了哈哈世代科技公司的總裁，表示要與海大透過產學合作，為臺灣綠能環保科技的實踐，往前再邁進一步。但自從廖人立遭起底後，遭學子懷疑他「捲土重來」，可能會利用與海大合作的名義，像外界投資者招募資金。

對此，海大回應表示，雙方並無合作開發的關係。並透露是該公司委託海洋大學進行其研發的「新型式海浪發電裝置」效能測試，海洋大學只是依該公司所提供的設計圖，完成模型施作後，以此模型進行技術實施及效能提升，在「海洋工程綜合實驗館」進行測試，並無進行其他開發合作項目。

(中時)