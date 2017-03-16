沒駕照也不擅長 男子偷車來騎又慢又晃遭逮

張男（左）沒駕照、不太會騎機車，竟偷車騎上路閒逛遭逮。（陳淑芬翻攝）

31歲張姓男子從新北市到中市租屋生活，沒駕照也不太會騎機車，為了兜風逛逛日前竟偷1輛機車騎上路，因為騎得又慢又搖晃，第一分局大誠分駐所警員發現懷疑酒駕攔檢，意外抓到偷車賊送辦。

警方表示，日前巡邏發現張男騎著1輛機車緩慢又搖晃，覺得十分可疑，攔查後初步查證他並未酒駕，警方發現他竟騎著沒有插鑰匙的機車趴趴走，追查身份證件，他答稱忘記帶，警方查覺有異，連絡車主，發現機車已報失竊。

張男坦承因想要外出兜風，用撿來的鑰匙偷騎走路旁停放機車，他不太常騎機車也沒駕照，所以只能慢慢騎，沒想到還是被警察逮到，早知道就不要出門、在家乖乖睡覺。警方訊後，依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

(中時)