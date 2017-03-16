共軍若來犯 國防部：有能力拒敵1300公里外
立法院外交及國防委員會今（16）日邀請國防部報告「四年期國防總檢討」（QDR）來進行詢答。王定宇質詢是問及共軍基地距台最遠1380公里，國軍是否有能力「拒敵於彼岸」，國防部參謀本務作戰計畫次長姜振中肯定地表示「有這個能力」。
立法院外交及國防委員會今（16）日邀請國防部報告QDR，立委王定宇質詢時表示，QDR中提到「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」，講起來響噹噹，但這必須要有實際能力。
王定宇詢問，「拒敵於彼岸」是攻勢的防守。台灣不會主動開啟戰端，但也不會容許任意欺負。這個「拒敵於彼岸」，意思是台灣面對攻擊的時候，有能力也有計畫能把武器投射到對方國土嗎？國防部長馮世寬回應表示，是。
王定宇舉中共東部戰區為例，陸軍基地距離台灣最近是250公里`最遠是1380公里；海軍基地距離最近是800公里、最遠1160公里；空軍基地距離最近是730公里、最遠1020公里。以東部戰區而言，最遠1380公里，國軍是否有能力、有計畫、有信心面臨敵軍來防，能投射武力？
國防部參謀本務作戰計畫次長姜振中中將回應肯定地表示「有這個能力，計畫、訓練都有」，除此之外，也還在持續強化中。
王定宇也詢問，國軍研發的無人載具有沒有具備攻擊能力？中科院副院長杲中興答詢表示，有在掛載架和派龍架，目前正在開發當中，技術上不是問題，而且有其他能力可以做更遠的無人載具，攻擊、防禦、偵查都有。
(中時電子報)
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