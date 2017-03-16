越南移工手機導航 電動單車上國道挨罰

我要評比

25歲越南籍黎姓移工13日因手機導航，誤上國道，所幸警方及早發現。(賴佑維翻攝)

國道公路警察局第1公路警察大隊13日下午發現，國道1號南向61公里五楊高架中壢轉接道，有男子在路肩騎乘電動自行車，警方趕緊上前找人，並護送男子下交流道。警方表示，該男子為25歲越南籍黎姓移工，因手機導航誤上國道，已依道路交通管理處罰條例開罰3000至6000元。

國道警方表示，北部地區國道常有民眾騎單車、機車誤上高速公路的狀況，呼籲民眾應注意道路標誌、標線，如果誤上國道，應立即停靠路肩，並撥打1968或110求救，避免發生危險。

(中時)