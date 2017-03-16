高雄大學投入再造高雄蚵子寮漁村聚落

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高雄大學各系教授陸續開設海洋文化等8門課程，共同推動漁村聚落人文地景再造(記者林雅惠攝)

高雄大學西洋語文學系教授顏淑娟聯合人文社會科學院、管理學院等5系教授向教育部成功爭取700多萬元經費，以「蚵仔寮漁港」為實作場域，自這學期起陸續開設海洋文化等8門課程，共同推動漁村聚落人文地景再造。

高雄大學表示，計畫（課程）主軸是「跨域共創」及「實作模擬場域」，活化地方社區，展現人文關懷。因此課程會以尊重當地既有文化、生活智慧為前提，結合當前社會對健康低碳生活模式與環境保育訴求，以及傳授知識經濟觀念和技術，使學生具備相關能力後再與當地文史工作者、漁會人員共同進行蚵仔寮漁村聚落文化地景重塑。

計畫共同主持人、創意設計與建築學系助理教授廖硃岑表示，所謂「實作模擬場域」，會先帶領學生深入認識蚵仔寮週邊場域，再進行改造與再生舊魚市場3樓閒置空間、漁港步道、漁村舊部落老屋，進而推動設置文物館、漁港步道、老屋再生。

廖硃岑並強調，將跳脫傳統教室上課形式，會鼓勵學生嘗試跨領域對話、激發集體性創意思考、加強社群組織參與及行動。

該計畫由高雄大學西語系教授顏淑娟、賴怡秀、創建系教授曾梓峰、助理教授廖硃岑、東亞語文學系教授陳志文、資訊管理學系教授陶幼慧、亞太工商管理學系莊姓教授及副教授李亭林等共同主持。

(中時)