《時來運轉》運彩報報 之 總進球數機率大檢閱

英超勁旅切爾西。(美聯社資料照)

根據台灣運彩提供的統計數據顯示，在足球玩法的投注額裡，大小及總進球數一直是台灣彩迷偏愛的兩大選項，有時候單場的投注額兩者相加甚至大於60%，但投注額大不表示彩迷就一定贏得多。了解趨勢，玩得聰明，才是贏錢的不二法門。

在總進球玩法中，2-3球的賠率通常都是最低的，意味著2-3球出現的比例最高。是不是真的如此呢？以上週末歐洲五大聯賽為例，總共進行了43場比賽，其中25場比賽的總進球數落在2-3球，機率為58.1%，超過二分之一的機會投注2-3球可以為彩迷贏回獎金。

但是，由於2-3球的賠率大多落在1.8至1.95之間，如果勝率只有5成是絕對划不來的，必須要有接近6成勝率才能立於不敗之地(大約就是買3場贏2場)。

本季截至目前為止，歐洲五大聯賽出現2-3球的機率如下：

英超：46.9%、德甲：54.2%、西甲：46.1%、義甲：46.8%、法甲：46.0%

沒有一個聯賽接近6成，其中德甲表現最好也只有5成5不到。但不要灰心，總是有球隊的表現會讓彩迷滿意的，經過一番統計，總結出以下9支球隊供大家選擇。

英超最值得推薦的隊伍是切爾西，本季27場比賽有16場和對手合演2-3球，機率59.3%。德甲有3隊達標，柏林赫塔24場比賽也是16場2-3球，機率66.7%、弗萊堡和因格斯塔特都是15場，機率62.5%，這證明德甲出現2-3球機率最高不是沒有原因的。

西甲有兩隊進入視野，皇家馬德里26場比賽出現16場2-3球，機率61.5%，皇馬過往給人的印象似乎都是大比分屠殺對手，但出現4球以上的機率只有38.5%，不及巴塞隆納的44.4%，有趣的是，皇馬是五大聯賽中唯一本季沒有出現過0-1球的隊伍，皇馬本季場場有進球，總進球數玩法基本上變成二選一。西甲另一隊是瓦倫西亞，27場比賽16場2-3球，機率59.3%。

義甲也有兩隊可以考慮，國際米蘭和克羅托內，都是28場比賽17場2-3球，機率60.7%。法甲向來給人印象是進球偏少，本季0-1球的比賽出現79場，機率27.3%的確是五大聯賽中最高。不過法甲仍有一隊合乎預期，雷恩29場比賽有18場2-3球，機率62.1%。

如果彩迷偏好0-1球或4球或以上呢？0-1球有兩隊可以考慮，英超米德斯堡44.4%、法甲里爾41.4%，投注5場約可贏2場，以0-1球的賠率約在3左右，仍有獲利空間。4球或以上則首推法甲摩納哥，55.2%的機率冠絕五大聯賽，另外義甲杜里諾的53.6%和羅馬的50%，也是不錯標的。

(中時電子報)