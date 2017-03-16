亞洲最佳300大最佳大學 「中亞聯大」雙雙上榜
英國《泰晤士報高等教育專刊》16日公布2017年亞洲300大最佳大學排名，台灣共有26所大學上榜，其中，締結為「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，分別位列全台私校第1、第6名，辦學績效同獲國際肯定。
根據泰晤士報高教專刊（Times Higher Education）的官網資料推算，台灣排名前5名分別為台大、清大、交大、台科大與成大，中國醫大位列第6、亞大排名全台第18，此外，中國大在亞洲排名第67、亞大則位列第181至190間，若以台灣非醫學院私校論，亞大為全台私校第2。
亞大研發長黃志揚指出，高教特刊評鑑亞洲區大學排名，今年依教學、研究、論文引用次數、產業評分、國際化等13項指標評比，全台共26所大學進榜，而創校16年的亞大更是亞洲區最年輕的入榜百大大學。
亞大校長蔡進發說，中醫大、亞大5年前締結為「中亞聯大」兄弟校，因兩校為同一位董事長蔡長海，在行政、圖書、教學研究、跨領域學習資源共享，頗見績效，目前也正積極規畫兩校學生跨校修讀「輔系、雙主修」學習管道，讓學生有機會修取「雙學位」。
「亞大將持續努力再創佳績，盼5年進入世界五百大大學！」蔡進發強調，亞大連續12年獲教育部「教學卓越大學」計畫，106年度再獲教育部7千萬元獎助金，若以獎助金額排名，全台第2名。近年來，亞大也連續獲泰晤士報最年輕的「五個百大」大學，而「美國新聞與世界報導」2017全球1000大最佳大學排名，亞大名列其中，表現亮麗。
中醫大校長李文華說，為提升教學、研究品質並接軌國際，中醫大陸續延聘近90位國內外重量級的師資，還設立腫瘤、免疫、幹細胞、中草藥、中醫暨針灸及腦疾病6個研究中心，未來將投入375億元開闢健康產業園區，再創新局。
(中時)
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