拍完《復仇者3》合約到！美國隊長驚傳也不演了

克里斯伊凡傳出也可能不再演美國隊長。（圖／達志影像）

《復仇者聯盟3》即將開拍，但英雄演員卻陸續傳出不演消息，繼小羅勃道尼不演鋼鐵人後，現在就連「美國隊長」克里斯伊凡也恐要退出！他近來接受專訪，透露自己可能不再當美國隊長，讓好多影迷相當失望！

克里斯伊凡近日接受雜誌《Esquire》訪問，期間他談到下個月即將投入《復仇者聯盟3》的拍攝，自己在訓練期間，不小心弄得滿身傷。但由於他拍完電影後與漫威的合約就到期，他透露自己恐怕不會再穿上「藍白服」（美國隊長制服），而這也不是他第一次表態不再演美國隊長。

由於小勞勃道尼也已經表示不再演鋼鐵人，但最後他與漫威的默契是，還是會在英雄片出現，因此外媒推估漫威也會挽留克里斯伊凡，在和他重新簽約。

(中時電子報)