總統大選前加快部署 美韓啓動薩德環評

韓聯社16日報導，即將部署「薩德」反導系統的慶尚北道星州高球場，南韓軍方正在進行環境影響評價。美韓軍方緊鑼密鼓地推進「薩德」落地，被指意圖趕在5月9日的總統選舉前造成「薩德」入韓的既成事實，以免下屆政府翻盤。

樂天集團於2月28日向南韓國防部供地後，現場環評隨即開啓。即將裝備「薩德」的駐韓美軍已多次到高爾夫球場實地考察，並在初步規畫施工用地。

南韓國防部發言人文尚均透露，正在走施工商指定程序，暗示已著手開工事宜。外界猜測，薩德最早有望於下月投入實戰應用。發射薩德攔截彈的飛彈車已於7日空運至京畿道的駐韓美軍烏山空軍基地，美軍還將陸續將射控雷達、攔截彈、作戰控制平台、發電站等其他重要部件運抵南韓。

(旺報)