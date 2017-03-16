長輩不再叫不到車 明年建置無障礙車服務平台
常因家中長輩叫不到復康巴士而煩惱？為配合長照政策執行，交通部預計明年起與各地方縣市政府合作，建置「預約式無障礙小客車運輸服務平台」，未來復康巴士、無障礙計程車、長照交通接送專車，或由各民間協會及租賃車公司經營提供的福祉車服務等，將由各縣市平台整合，民眾不再需要個別致電給各單位預約車輛，將由平台轉介即可得到服務。
該平台建置計畫是由運研所發標，標案名稱是「預約式無障礙小客車運輸服務之整合研究」，已於今年3月2日公告決標，決標金額332萬元，由社團法人中華智慧運輸協會得標，為今年及明年執行的兩年期計畫。
運研所運管組組長張朝能說明，該計畫今年先研究如何架設平台，並著手協調各地方縣府，明年就會開始在各縣市試辦，「主要為了配合長照政策，完全從為了讓使用者更方便的角度出發，現在民眾常反映復康巴士不足，有了這個平台，即便復康巴士不足，平台也可轉介其他類似服務。」
張朝能舉例，像是縣市政府提供的復康巴士、無障礙計程車、長照交通接送專車，或是由各民間協會及租賃車公司經營提供的福祉車服務等，皆可整合在平台內，提供民眾服務。
(中時)
關鍵字：無障礙車服務平台
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