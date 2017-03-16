毛骨悚然！章子怡抱貓登封面 驚見離奇手指
影星章子怡2015年生下女兒「醒醒」，章子怡升格當人母後，不時分享女兒成長點滴，洋溢初為人母的喜悅，章子怡產後身材迅速恢復，依舊凹凸有致，近日章子怡抱著貓咪登上雜誌封面，不過卻驚見離奇手指，照片看了讓人毛骨悚然。
章子怡為雜誌拍攝封面照，她身穿白色套裝、手抱貓咪，展現成熟女人味，章子怡手中貓咪更抬頭親吻她的臉，讓她笑得燦爛不已，美照散發少女氣息，不過卻有眼尖網友發現，章子怡左手手臂靠近包包的地方，竟出現一截手指。
比對章子怡抱貓手勢與位置，確定手並非會出現在她左側，而這跟手指究竟是哪冒出來的，引發熱議。不過也有人認為，可能是雜誌後製出問題，才會發生誤會。
(中時電子報)
關鍵字：章子怡
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