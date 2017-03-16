本期無薪假 人數家數微增
勞動部今（16）日公布最新無薪休假人數家數，本期事業單位共9家，通報人數238人，實際實施人數238人，相較上期事業單位共8家，通報人數215人，實際實施人數215人，本期人數、家數雖皆有略增，但已是2015年4月以來次低紀錄。
上次2月底實施無薪休假共8家、215人，是2015年4月以來新低，但目前已有1家停止實施無薪休假，另新增2家，總體而言，目前累計增加1家實施，通報人數增加23人，實際實施人數增加23人，是2015年4月以來第2低。
勞動部指出，本期多數事業單位實施人數在50人以下，但其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9到12日，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，一旦掌握實施事業單位名單，將主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工參加相關訓練課程，以提升個人所需技能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。