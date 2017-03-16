本期無薪假 人數家數微增

勞動部今（16）日公布最新無薪休假人數家數，本期事業單位共9家，通報人數238人，實際實施人數238人，相較上期事業單位共8家，通報人數215人，實際實施人數215人，本期人數、家數雖皆有略增，但已是2015年4月以來次低紀錄。

上次2月底實施無薪休假共8家、215人，是2015年4月以來新低，但目前已有1家停止實施無薪休假，另新增2家，總體而言，目前累計增加1家實施，通報人數增加23人，實際實施人數增加23人，是2015年4月以來第2低。

勞動部指出，本期多數事業單位實施人數在50人以下，但其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9到12日，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，一旦掌握實施事業單位名單，將主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工參加相關訓練課程，以提升個人所需技能。

(中時)