家屬通報老父失蹤 隔日接噩耗
84歲鄭姓男子15日下午被民眾發現倒臥在新北市永和區福和橋下草叢，全身僵硬、明顯死亡，警方調閱監視器發現鄭男獨自一人騎車進入福和橋下，身上沒有明顯外傷，初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。
家屬向警方表示，鄭男罹患有攝護腺癌，曾透露過輕生念頭，但他每天都會外出散步運動，前日下午5時許，鄭男外出後即失蹤，家屬連忙報警協尋。昨下午，就接獲警方通知發生憾事。
警方調閱監視器發現，鄭男獨自一人騎車進入福和橋下，身上無明顯外傷，財物未遭竊，詳細死因將報請檢方相驗後釐清。
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