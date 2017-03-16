漁會選舉傳百萬固樁 檢調大動作約談

花蓮區漁會選舉傳賄選疑雲，檢調昨大動作搜索約談10多人。（許家寧攝）

花蓮區漁會將後天將進行漁民代表選舉，選情牽動後續理監事及總幹事選舉。（許家寧攝）

花蓮區漁會基層選舉在即，今年漁會代表參選人數爆炸！選前3天傳出有候選人「蠢蠢欲動」，花蓮地檢署昨日大動作約談漁會理監事、會員代表候選人等10餘人，全數雖訊後請回，但傳聞有人砸出數百萬元「固樁」，引起檢調重視，也持續密切關注選情發展。

漁會會員代表改選18日登場，今年參選人數更突破往年紀錄，將有40人爭搶27席漁民代表名額，將有40人爭搶27席漁民代表名額，呈現參選爆炸狀況，選情激烈程度，創歷年紀錄，「賄聲賄影」傳聞也甚囂塵上，會員代表行情傳喊到一票5千元。

今年全縣漁會會員投票人數共有3906人，除會員代表外，有多達18人有意角逐9名理事名額，由於距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到20天，選戰正式進入白熱化階段，傳出有理事候選人砸出數百萬元「固樁」爭取漁會代表支持。

原先有意角逐理總幹事的會員代表林俊吉，因審查不符落馬，獲前總幹事王鐙億全力相挺的漁會現任秘書李凱明，暫居一人獨自候聘總幹事優勢，但外界認為選情變數多，要獲得5席理事同意遴聘不容易，必須力抗來勢洶洶現任理事長的「簡派」人馬。

檢調表示，接獲漁會選舉疑似賄選線報指出，花蓮區漁會簡姓理事候選人，透過林姓樁腳先後交付賄款給理、監事及代表參選人，在15日展開搜索1名林姓樁腳住處，並約談包括漁會理、監事候選人4名、漁民代表候選人5人及相關涉嫌人，總計10餘名。

經搜索樁腳居所及展開約談後，訊後已經全數請回，由於賄選傳聞不斷，檢警也全面展開選舉查察工作；花蓮區漁會預計於18日舉行基層改選、28日進行理監事選舉，4月6日則會選出新任理事長及常務監事，並同時進行總幹事遴聘作業。

(中時)