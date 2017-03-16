在戒掉空汙之前，我可能不會投你
「在戒掉空汙之前，我可能不會投你」台灣親子共學教育促進會及、公民及青年代表今日前往台中市政府訴求反空汙、要藍天，並遞交219反空汙遊行當天寫給林佳龍、近300張的反空污明信片，盼台中市長林佳龍加強空汙改善作為。
包含親子檔、公民團體及青年代表齊聚市府廣場前，要遞交219反空汙遊行當天寫給林佳龍、近300張的反空污明信片，並高喊「呼吸不該被霾害」、「改善空汙前，我可能不會投你」
，強烈要求「拒絕中電北送」、「健康第一、翻修空`汙法」「燃煤發電改燃氣」、「留下樹木、留下農地、留下好空氣」等訴求。
台灣親子共學教育促進會呂淑慧指出，219反空汙遊行當天，林佳龍市長沒到場，該會提供明信片讓民眾寫下反空汙的心聲，有近300張明信片寫給市長林佳龍市長，今天要將它轉交，每篇都是民眾最真心的盼望，要求新鮮好空氣，期待市長要努力，也針對台中市的環境土地政策、空汙相關法令以及固定汙染源的管控，提出建言。
呂淑慧指出219遊行前也邀請全國各黨派連署翻修空汙法，國民黨及親民黨皆已連署，承諾將翻修空汙法列為優先法案，時代力量也預計提案，而選前承諾在這方面最積極、選後立委人數最多的民進黨，連署比例卻最低，更未將翻修空汙法列為優先法案。因此台灣親子共學教育促進會，才發動共學家庭寫明信片，要求自己選區的民進黨立委，以「在戒掉空汙之前，我可能不會投你」為標語，代表人民的選擇。
有市民指出，市長號稱打造台中成「宜居城市」，再不改善恐成「移居城市」。也有民眾呼籲林佳龍不要再花錢蓋公園了，因為空品差到根本不敢帶孩子外出，呼籲林佳龍不如花錢整治空污。主婦聯盟環境保護基金會台中分會許心欣，強烈抨擊「4年內減少生煤使用量四成」根本是騙局，指台電這四年內根本不會逐年遞減，而是等四年後再看看。
台中市環保局副局陳宏益到場聽取民眾訴求後表示，市府一直都十分重視台中市的空汙問題，3/13亦召集主要的重大汙染源，包括台中火力發電廠、中龍鋼鐵及正隆、廣源等造紙廠召開協調會，強勢要求及推動排放的汙染一定要達到全國的標準。他指出，二氧化硫是PM2.5主要的污染物質，將致力加嚴二氧化硫的排放標準研討，除協調會外，未來將召開公聽會，廣邀民眾表示意見，訂定電力業加嚴標準後，再報行政院核定即可實施。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範