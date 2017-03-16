「在戒掉空汙之前，我可能不會投你」台灣親子共學教育促進會及各代表今日前往台中市政府訴求反空汙要藍天，遞交彙整來近300張的反空污明信片，盼台中市長林佳龍加強空汙改善作為。（黃國峰攝）

現場展示300張的反空污明信片，訴求反空汙要藍天，要求林佳龍致力改善空汙。（黃國峰攝）

現場展示300張的反空污明信片，訴求反空汙要藍天，要求林佳龍致力改善空汙。（黃國峰攝）

民眾寫下要乾淨空氣的心聲。（黃國峰攝）

與會代表念出寫給市長的反空汙明信片，表示市長號稱打造台中成「宜居城市」，再不改善恐成「移居城市」。（黃國峰攝）

主婦聯盟環境保護基金會台中分會許心欣質疑4年內減少生煤使用量四成是騙術。（黃國峰攝）

促進會連絡人呂淑慧指出，近300張明信片，每一張都是民眾真切的希望。（黃國峰攝）

主婦聯盟環境保護基金會台中分會許心欣（右）質疑4年內減少生煤使用量四成是玩假的，環保局副局陳宏益（左）強調該局十分重視台中市的空汙問題，會強勢要求及推動排放的汙染一定要達到全國的標準。（黃國峰攝）

「在戒掉空汙之前，我可能不會投你」台灣親子共學教育促進會及、公民及青年代表今日前往台中市政府訴求反空汙、要藍天，並遞交219反空汙遊行當天寫給林佳龍、近300張的反空污明信片，盼台中市長林佳龍加強空汙改善作為。

包含親子檔、公民團體及青年代表齊聚市府廣場前，要遞交219反空汙遊行當天寫給林佳龍、近300張的反空污明信片，並高喊「呼吸不該被霾害」、「改善空汙前，我可能不會投你」

，強烈要求「拒絕中電北送」、「健康第一、翻修空`汙法」「燃煤發電改燃氣」、「留下樹木、留下農地、留下好空氣」等訴求。

台灣親子共學教育促進會呂淑慧指出，219反空汙遊行當天，林佳龍市長沒到場，該會提供明信片讓民眾寫下反空汙的心聲，有近300張明信片寫給市長林佳龍市長，今天要將它轉交，每篇都是民眾最真心的盼望，要求新鮮好空氣，期待市長要努力，也針對台中市的環境土地政策、空汙相關法令以及固定汙染源的管控，提出建言。

呂淑慧指出219遊行前也邀請全國各黨派連署翻修空汙法，國民黨及親民黨皆已連署，承諾將翻修空汙法列為優先法案，時代力量也預計提案，而選前承諾在這方面最積極、選後立委人數最多的民進黨，連署比例卻最低，更未將翻修空汙法列為優先法案。因此台灣親子共學教育促進會，才發動共學家庭寫明信片，要求自己選區的民進黨立委，以「在戒掉空汙之前，我可能不會投你」為標語，代表人民的選擇。

有市民指出，市長號稱打造台中成「宜居城市」，再不改善恐成「移居城市」。也有民眾呼籲林佳龍不要再花錢蓋公園了，因為空品差到根本不敢帶孩子外出，呼籲林佳龍不如花錢整治空污。主婦聯盟環境保護基金會台中分會許心欣，強烈抨擊「4年內減少生煤使用量四成」根本是騙局，指台電這四年內根本不會逐年遞減，而是等四年後再看看。

台中市環保局副局陳宏益到場聽取民眾訴求後表示，市府一直都十分重視台中市的空汙問題，3/13亦召集主要的重大汙染源，包括台中火力發電廠、中龍鋼鐵及正隆、廣源等造紙廠召開協調會，強勢要求及推動排放的汙染一定要達到全國的標準。他指出，二氧化硫是PM2.5主要的污染物質，將致力加嚴二氧化硫的排放標準研討，除協調會外，未來將召開公聽會，廣邀民眾表示意見，訂定電力業加嚴標準後，再報行政院核定即可實施。

(中時)