高國輝、林益全談約差不多了 富邦最快本周公佈

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高國輝去年月薪55萬，新球季有望與球團簽下複數年合約。（中時資料照 林勝發攝）

富邦與林益全談薪已經差不多，僅剩一些細節尚未談成。（中時資料照 林勝發）

中華職棒28年，下週六(25日)將在新莊棒球場正式開打，不過目前富邦悍將還有高國輝與林益全兩大球星尚未談成合約，富邦球團表示，目前都已經談得差不多，最快本周幾天就會向大家公佈。

富邦去年接手義大，加上義大去年奪冠，主力球員勢必加薪，首次談約進度有點緩慢，不過目前僅剩兩位大咖球星，高國輝與林益全尚未談成，兩位日前才隨經典賽中華隊返回台灣，富邦球團指出，目前只剩細節尚未談成，已經快好了。

據傳兩人都有望與球團簽下複數年合約，不過球團回應，目前還不方便透露，還是等待球團向大家公佈。

(中時電子報)