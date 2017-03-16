安氏企業4閨密出動 安以軒確定當「6月新娘」
安以軒昨日宣布閃婚，與交往2年多的百億CEO男友陳榮煉在中山區戶政事務所登記結婚，幸福脫離「黃金剩女」之列，圈內眾好友與粉絲皆給予祝福，也關心小倆口正式的婚禮將在何時、何地舉辦，今其經紀人陳玉立給出答案，表示安以軒確定成為「6月新娘」，地點則不一定是夏威夷。
安以軒昨宣布喜訊，不少親友都表示一定要到場給予祝福，據《自由時報》報導，關於媒體報導的安以軒將在夏威夷舉行婚禮一事，經紀人陳玉立予以否認，表示場地還沒確定，但新人想在海邊辦婚禮，所以會選擇海島國家。
關於確切的婚禮形成，陳玉立也透露，安以軒將在6月初於海外舉辦婚禮，6月底則回到台灣宴客，另外，她目前希望能有6對伴郎、伴娘，而伴娘的部分則已經有了確定的人選，那就是陳喬恩、夏于喬、劉品言及「Linda」廖語晴，「安氏企業」4閨密確定全出動。
(中時電子報)
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