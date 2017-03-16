王欣儀批1例1休荒腔走板 要柯市府補救
台北市議會國民黨黨團書記長王欣儀今天痛批，蔡政府罔顧民意、強渡關山通過一個沒有彈性且缺乏相關配套的一例一休政策，實施以來荒腔走板，令人無所適從，民眾荷包縮水、痛苦指數攀升，更形成勞方、資方、消費者皆輸的窘境！
市議會國民黨黨團建請柯市府應立即針對一例一休政策對民眾與各項民生產業造成的惡果進行補救，依據地方自治的精神與相關法規提出配套措施，以保障民眾福祉！
王欣儀表示，對於一例一休的政策，柯市長說「政府管太多」，「規則太複雜，就很難執行，搞到天怒人怨」。台北市勞動局為此6度函請中央解釋，包括七休一、特休遞延等問題，但也都未獲中央回應。她認為既然柯市長體認到目前的困境與衝擊，就應直接拿出魄力、提出具體措施辦法或研議如何不配合實施，徹底為台北市民解決問題，而非只流於口水空談！
國民黨黨團認為，蔡政府已犯了錯，現在也只好趕緊「補破網」！首先，要求柯市府應率先針對一例一休政策對民眾與各項民生產業造成的惡果進行補救，並依據地方自治的精神與相關法規提出配套措施，讓現階段造成全民皆輸的一例一休政策能透過台北市政府的修正與調整，回到保障勞工權益與民眾福祉的初衷！
此外，國民黨團呼籲蔡政府能扛起執政責任，深刻檢討相關政策，儘速就執行與法令層面，訂出相關規範，各種勞動態樣適用的統一標準必須儘快出爐，做好配套、保留彈性，以降低政策對企業與勞工的衝擊，並妥善控制物價、避免全面性物價上漲，減輕全民負擔！
(中時)
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