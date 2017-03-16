基隆發電廠跳機冒煙下黑雨 居民憂造成汙染
位於基隆的協和火力發電廠今天上午10時許，突然排放大量黑煙，附近地區的民眾隨即感受到「下黑雨」，並憂心造成當地空氣汙染，基隆市議長宋瑋莉接獲居民反映後立刻前往關切，廠方表示，因跳機造成短暫冒煙，已在第一時間妥善處置，並不會造成空汙。
由於當時基隆正在下雨，電廠排出的黑色粉狀煙塵四處飄散後，鄰近民眾的車子、衣服都染上黑點。宋瑋莉質疑，電廠應變速度太慢，發生冒黑煙後前後一個多小時都沒有改善，除了可能導致嚴重空氣污染外，也同時要求環保局應依規定開罰，並加強監督電廠，確保類似情況不再發生。
宋瑋莉說，如果電廠有做好相關防制措施及應變計畫，應該要在最短時間內改善，持續排放1、2個小時竟還回應「時間極短、有做好處置」，這個說法實在令人匪夷所思。
環保局表示，接獲通報後立即派員到場處理，但由於現場煙囪已無排放黑煙，因連續監測未超過法規標準，環保局不會開罰，但若發現其他污染情形，環保局將依法處分，同時也會確認電廠送風控制器更換正常後，才會同意起爐發電，避免再次異常停機。
(中時)
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