迎接勞動節中市府組評選委員會選拔模範勞工

為迎接五一勞動節，台中市政府勞工局邀請工會、資方、學界、市府等代表組成模範勞工選拔評選委員會進行評選，就經濟發展貢獻、敬業樂群精神、學經歷、社會公益、特殊貢獻等面向，193位參選者中評選120名模範勞工，將於4月28日在台中市政府集會堂舉辦表揚大會，期盼藉此強化社會對勞工權益的重視。

為表彰台中市勞工對國家建設發展的貢獻，並慰問勞工辛勞，勞工局每年均辦理模範勞工表揚大會，今年度報名參選非常踴躍，計有193位勞工經由各事業單位、企業及職業工會等單位推薦報名，評選過程除就勞工專業能力評定外，也以公益及社會貢獻等各方面予以評審，並力求公平、公正，選出具有代表性的模範勞工。

勞工局長黃荷婷說，勞工是國家的基石，更是經濟發展的原動力，政府致力推動各項勞動政策，以維護勞工權益及提升勞工福利，並同時兼顧雇主永續經營及經濟發展。雇主推薦勞工當選模範勞工，也是勞資和諧的最佳證明，只有和諧的勞雇關係才能促成勞資雙贏，市府除了感恩勞工的辛勤付出外，也感謝雇主重視勞工權益。

勞工局黃荷婷指出，市府將於4月28日在台中市政府集會堂舉辦「五一勞動節慶典暨模範勞工表揚大會」，並由市長林佳龍親自頒獎感謝勞工的付出，期盼透過表揚活動，喚起社會重視勞工權益。

(中時)