4新加坡男輪姦2女 被害女子：別傷害我朋友

士林地檢署認為,4名新加坡籍的男子灌醉女網友後,性侵多次得逞,將4人依乘機性交罪起訴。圖為其中一名嫌犯遭警方移送地檢署。(資料畫面)

4名新加坡籍男子來台旅遊,去年12月10日在夜店認識被害女子,隔天雙方透Line聯繫,相約在大同區租屋處喝酒,被害女子約女性友人一同前往,先一樓客廳玩骰子,輸的人要喝4分之1罐到1罐的啤酒,直到兩人都意識不清,其中王姓嫌犯等3人輪流性侵,其中2人還性侵2次,分別以口交和肛交等方式。士林地檢署偵結,將4名新加坡男子依乘機性交起訴。

被害女子酒醉意識不清,遭到新加籍王琨駿、劉偉城、陳俊穎3人先親吻,再以手指、性器官插入下體,3人輪流進入房間,過程中被害女子都喊「no」;王、劉嫌離開後還重複進入房間,明知她酒醉不能抗拒。第2次遭性侵時,被害女子還擔心一同前來的友人,在客廳也被性侵,為了保護友人,她說:「you guys can fuck me but don`t hurt my friend。」

被害女子的女性朋友,在客廳被第4名嫌犯林煒軒,以同樣的手法性侵,她稱「不要」,林直接以性器官插入女性友人的下體,直到兩人都較為清醒,女性友人進入房間內才發現被害女子一絲不掛躺在床上。

被害女子離開返家後,立即到派出所報案,但4人都坦承有發生性行為,辯稱經過女方同意,檢方以案發後2日,4人準備搭機返回新加坡,有逃亡之虞,向法院聲請羈押禁見至今,林嫌則獲交保,檢方今天下午將4人起訴。

(中時)