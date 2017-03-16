4新加坡男輪姦2女 被害女子：別傷害我朋友

士林地檢署認為，4名新加坡籍的男子灌醉女網友後，性侵多次得逞，將4人依乘機性交罪起訴。圖為其中一名嫌犯遭警方移送地檢署。（資料畫面）

4名新加坡籍男子來台旅遊，去年12月10日在夜店認識被害女子，隔天雙方透Line聯繫，相約在大同區租屋處喝酒，被害女子約女性友人一同前往，先一樓客廳玩骰子，輸的人要喝4分之1罐到1罐的啤酒，直到兩人都意識不清，其中王姓嫌犯等3人輪流性侵，其中2人還性侵2次，分別以口交和肛交等方式。士林地檢署偵結，將4名新加坡男子依乘機性交起訴。

被害女子酒醉意識不清，遭到新加籍王琨駿、劉偉城、陳俊穎3人先親吻，再以手指、性器官插入下體，3人輪流進入房間，過程中被害女子都喊「no」；王、劉嫌離開後還重複進入房間，明知她酒醉不能抗拒。第2次遭性侵時，被害女子還擔心一同前來的友人，在客廳也被性侵，為了保護友人，她說：「you guys can fuck me but don`t hurt my friend。」

被害女子的女性朋友，在客廳被第4名嫌犯林煒軒，以同樣的手法性侵，她稱「不要」，林直接以性器官插入女性友人的下體，直到兩人都較為清醒，女性友人進入房間內才發現被害女子一絲不掛躺在床上。

被害女子離開返家後，立即到派出所報案，但4人都坦承有發生性行為，辯稱經過女方同意，檢方以案發後2日，4人準備搭機返回新加坡，有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見至今，林嫌則獲交保，檢方今天下午將4人起訴。

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(中時)