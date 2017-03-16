南庄慢食節　週六來南庄體驗擠福菜

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週六來南庄體驗慢城生活，在農特產攤位消費滿500元，可兌換福菜體驗乙次。（黎薇攝）

苗栗縣南庄鄉去年2月通過義大利國際慢城認證，為推廣慢城吃在地、食當季的健康飲食理念，苗栗縣政府、南庄鄉公所及南庄鄉農會將於18日上午10點30分在南庄鄉遊客服務中心舉辦「芥菜的一生─慢食新體驗」活動，邀請鄉內慢城認證商家、休閒農業區業者設攤推廣在地食材與物產，並以「芥菜」為活動主軸，讓參與民眾認識及體驗各式芥菜製品。

芥菜葉長過手臂象徵長壽，略帶苦味，食後回甘，象徵苦盡甘來，是傳統年菜重要菜色，早期客家人將吃不完的新鮮芥菜風乾或發酵，製作出耐存放的酸菜、福菜及梅乾菜。

南庄鄉得天獨厚地理及氣候孕育有「心」的高冷芥菜，製做成酸菜、福菜及梅乾菜入菜，成為旅客必嚐的客家經典料理。

為了讓遊客吃的健康美味，南庄鄉農會輔導農民原料來源限定由吉園圃產銷班供應，全程採用人工自然發酵製作酸菜、再經擠壓製成福菜、或經風乾成為梅乾菜。

18日的「芥菜的一生─慢食新體驗」活動，邀請民眾以走秀方式呈現芥菜、酸菜、福菜、梅乾菜等四階段芥菜變化樣貌，也規畫「一筒福趣」活動，教導民眾如何擠福菜、裝罐保存，好讓客家美味牢牢封存在玻璃罐內不變質。

南庄鄉農會當天也準備限量酸菜湯免費讓現場民眾享用，遊客除可欣賞表演、品嚐在地美食、購買在地特色伴手禮，還可到服務台及各攤位拿取集點卡，攤位累積消費滿500元，可兌換福菜體驗乙次，數量有限，兌完為止。

(中時)