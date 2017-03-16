為食安把關，屏東縣檢驗中心揭牌

屏東縣成立檢驗中心，盼提高生產端檢驗量能，為消費者食品安全把關。（林和生攝）

屏東縣率全國之先，整合衛生、環保、農業及教育等單位，成立檢驗中心。（林和生攝）

屏東縣檢驗中心儀器通過國際認證，檢驗結果將與世界接軌。（林和生攝）

食安風暴頻傳，屏東縣政府整合衛生、環保、教育及農業單位，斥資超過3000萬元，率全台之先首創多功能檢驗中心，企圖以較市價更低廉的檢驗價格，加強農漁產品從源頭生產端進行自我管理，落實執行從農場到餐桌各個環節食品衛生，替消費者做最嚴格把關。

「價格會是整個實驗室成敗關鍵」，參與中心揭牌的養殖漁民坦言，民間檢驗機關檢測費用昂貴，一個品項往往高達萬元以上，但從土壤、底泥、水質到漁產品，都需要全盤受檢，一套流程下來，在在增加生產成本，如果費用過高，會影響農漁民送檢意願。

屏東檢驗中心主任張菊香指出，中心除持續堅持原有環境檢測品質外，並加強農漁產品源頭檢驗，保證費用較民間單位減少2至3成，目前受檢包括農藥311項、11大類動物用藥、8項酒品添加物及鉛等9項重金屬等，總檢驗項目約5、600項。

工欲善其事、必先利其器，催生檢驗中心成立的屏東縣長潘孟安坦言，要在國境之南帶起一股新的農業運動，內部儀器已經過國際認證，單一實驗室都有專屬空調，必須切斷同棟大樓的系統而獨立運作，就是希望所有努力，都能保證屏東出產的農漁產品品質更有保障。

長期關注食安問題的美和科大校長陳景川指出，當民間出現「自主檢驗」氛圍時，對於想要投機的人會有警惕作用，有助源頭管理。至於屏縣檢驗中心與美和科大農漁產品檢驗不同之處，衛生局則表示，學校端是產銷履歷認證檢驗，縣檢驗中心短期會以源頭管理為主，強調不是與其他機構搶生意，而是提高農漁民上市前的自主檢驗。

(中時)