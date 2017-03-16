高市衛生局舉辦癌友團體友愛關懷相見歡
高雄市衛生局日前舉辦「癌友團體友愛關懷相見歡」活動，邀請高雄市在地癌友夥伴團體一同參與，透過正向溫暖的人與人互動，連結癌友夥伴團體一同深入社區散播健康促進訊息。
參與有台灣癌症基金會、財團法人癌症希望基金會高雄希望小站、高雄市蓮馨關懷協會、高雄市心手相連關懷協會、高雄市雙峰關懷協會、財團法人陽光社會福利基金會南區服務中心、珍愛關懷協會、高醫木棉花關懷俱樂部、國軍高雄總醫院大腸癌、乳癌病友會、高雄榮民總醫院、義大醫院等共11個單位團體，會上提供很多寶貴意見，也奠定相互合作的第一步。
衛生局表示，去年高市共有58萬人次參與政府補助的子宮頸抹片、乳房X光攝影、大腸癌糞便潛血及口腔黏膜檢查；篩檢個案中共有6262位市民提早發現癌前病變，1551位市民發現早期癌症，平均每75位市民接受健康篩檢就有1位市民發現異常，進而早期治療。
衛生局指出，透過定期健康篩檢，在身體尚未出現症狀前，即可有效提早偵測出無症狀的癌前病變或早期癌症，0─1期癌症治療5年存活率高達9成以上，但第4期癌症5年存活率則不到3成，可見早期發現早期治療的重要性。
多個癌友團體夥伴表示，透過自助及助人，可促進病友們的心靈健康，鼓勵參與社會活動，創造自我價值，更肯定及提供自身經驗讓民眾認識罹癌後透過治療仍可有精采的生活。
衛生局希望透過會議，大家資源分享，共同成長，而衛生局社群網站「高雄GO健康」粉絲專頁也將擔任資訊平台，不定期提供各團體健康訊息交流分享。
(中時)
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