不合理挖挖補補交通工程　中市太平警分局助通報改善

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為防止道路重覆挖挖補補工程，太平警分局今年舉辦「加強不合理交通工程提報」會議，已提報不合理交通工程計16件，完成改善，16日再招開會議，提出8件改善工程。警方表示，將持續協助通報路權單位會勘及改善。

為防制交通事故、提升用路人安全，太平警分局推動「加強不合理交通工程提報」，協助發掘或建議改善相關工程，今天再度邀集鄰里長、民代及志工舉辦研討會議，各方人士提出增設閃光號誌、增設機車待轉區、山區道路彎道防撞桿未修繕等8件工程。

太平警分局表示，今年度至今已提報不合理交通工程計16件，並完成改善，獲得民眾肯定，對於新提報的8件提案建議，警方將邀請主管機關共同進行會勘與改善。

警方指出，為改善轄內道路交通狀況，分局鼓勵員警及義交等人員，於執勤時若發現不合理道路交通工程，要立即通報分局，希望能持續改善太平地區的交通狀況及降低事故率。

(中時)