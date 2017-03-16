不合理挖挖補補交通工程 中市太平警分局助通報改善
為防止道路重覆挖挖補補工程，太平警分局今年舉辦「加強不合理交通工程提報」會議，已提報不合理交通工程計16件，完成改善，16日再招開會議，提出8件改善工程。警方表示，將持續協助通報路權單位會勘及改善。
為防制交通事故、提升用路人安全，太平警分局推動「加強不合理交通工程提報」，協助發掘或建議改善相關工程，今天再度邀集鄰里長、民代及志工舉辦研討會議，各方人士提出增設閃光號誌、增設機車待轉區、山區道路彎道防撞桿未修繕等8件工程。
太平警分局表示，今年度至今已提報不合理交通工程計16件，並完成改善，獲得民眾肯定，對於新提報的8件提案建議，警方將邀請主管機關共同進行會勘與改善。
警方指出，為改善轄內道路交通狀況，分局鼓勵員警及義交等人員，於執勤時若發現不合理道路交通工程，要立即通報分局，希望能持續改善太平地區的交通狀況及降低事故率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。