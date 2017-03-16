惡劣錢莊！壓榨借款人淪為盜刷詐欺車手
台北市刑警大隊偵三隊於日前接獲，多名被害人信用卡疑被偽卡集團複製並於網路盜刷，經查意外發現出自北部地區之地下錢莊，利用借款的加油站員工，在加油站工作之便，抄錄前往加油之被害人信用卡卡號及認証碼，再交由偽卡集團使用。
經與南港分局及刑事局電信偵查大隊共同組成專案小組，深入佈線偵查，並報請新北地方法院檢察署廉股王宗雄檢察官指揮偵辦。
經專案小組偵查發現，該地下錢莊以彭姓男子為首，以簡訊、臉書發送不特定對象外，在大台北地區，以貼票放款，以影印身分證作為擔保、簽立本票及借據，以每借貸新臺幣10萬元為計，以7天為一期，收取1萬元之利息(月息約48分)之重利方式從中牟利，遇有借款人跳票無法還款時，即施以恐嚇、暴力之行為討債，迫使被害人還款。
其中，還強逼在加油站工作之借款人抄錄加油客戶之信用卡卡號及認証碼，再交由其他共犯在知名網路團購網站盜刷3C商品，買空賣空轉售牟利。初步查知，近20筆加油客戶信用卡資料遭盜錄外洩。
經專案小組成員經數個月之跟監、埋伏，確實掌握該地下錢莊據點及其作息時間，即報請檢察官核發拘票，並向新北地方法院聲請核發搜索票後，兵分多路至地下錢莊據點及相關成員住處執行拘搜，共查獲彭姓主嫌及其蘇姓成員等7人，查扣賓士汽車1台、筆電1台、手機23支、借款契約書、客戶資料、教戰手則、被害人存款簿2本、金融卡及信用卡共21張、混合型毒品1包(109公克)、大麻1包(2.36公克)、安非他命(5.46公)克等證物，經詢問後將彭嫌等人依涉嫌恐嚇取財、重利、詐欺、毒品等罪嫌移送臺灣新北地方法院檢察署偵辦，並持續擴大清查相關被害人。
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(中時)
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