女警扮外送妹、男警扮便當店員 破獲住宅區改槍工廠

廖姓男子改槍販賣，遭警方循線查獲。（陳鴻偉翻攝）

警方查獲2把改造手槍及48發各式口徑的子彈。（陳鴻偉翻攝）

新生南路派出所所長崔企英說明偵辦情形。（陳鴻偉攝）

廖嫌平時還會閱讀法律書籍，研究如何規避刑責。（陳鴻偉翻攝）

36歲男子廖偉鈞在桃園永美路某社區內，開設地下工廠私自改造槍械，大安分局警方日前獲報，廖嫌最近頻繁與人聯繫，疑要進行大筆買賣，由於社區龐大複雜，警方為攻堅順利，需要掌握樓層出入口地形，多次由女警扮演飲料店外送小妹、男警扮演送便當店員，了解環境鎖定廖的住處。

15日下午警方見時機成熟，一舉攻堅進入廖3樓的住處，當場逮捕廖嫌，先在他的背包、起獲1把金牛座92手槍及19發子彈，又在他的房間內，找到電影「007」中龐德愛用的PPK手槍1把，另有29顆子彈及各式改造工具。

警方調查，廖嫌原本從事洗車工作，2年前因興趣開始改造槍械，由於成品品質不錯，後來就以每把5萬元對外販售，但廖嫌警訊時，卻辯稱這次被查到的槍枝不是他改的，而是綽號「阿明」的友人，因為欠他錢以此當抵押，電鑽等工具則是以前洗車留下來的，否認一切犯行，全案偵訊後，依槍砲罪將他移送法辦。

(中時)