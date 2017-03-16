傳大陸向鄰近北韓邊境增兵3000人

解放軍北部戰區專門應對北韓的第39集團軍，近期調動大批坦克至北韓邊境。圖為日前該集團演習照。（新華社）

從2006年至2016年9月，北韓先後進行了5次核子試驗，其中光在2016年間就先後進行了兩次核試，引發周邊國家高度關注。據傳大陸解放軍向鄰近北韓周邊增兵3000人，北京同時也監視北韓可能進行的第6次核爆。

美國約翰．霍普金斯大學的北韓分析網站「38 North」日前發布一張衛星照片，位在北韓東北部豐溪里核試場附近，曾於2月擺放儀器和材料的地點，現在則擺放了恐是大型運輸用貨櫃或木框的物體。在指揮設施附近也停有平時未見全長約5公尺的卡車。從雪跡顯示，有部分物資及裝備已經被運入了核試場的建築及隧道內，疑似在準備第6次核試。

據中國人權民運信息中心提供的資訊指出，解放軍39軍從13日起通過鐵路和公路向北韓邊界增兵，人數有3000人。此外，大陸在接近北韓邊界設有4個核輻射監測站，24小時監察北韓可能進行的第6次核爆。

中國人權民運信息中心引述消息人士指出，北韓進行核爆前，領袖金正恩並不會提前通知大陸國家主席習近平。

(中時電子報)