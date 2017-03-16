林口農會傳賄選 檢調約談70餘人

新北農會再傳賄選！檢調接獲檢舉，林口區農會莊姓理事長，因連任2屆理事長不得參選，推其子出面，莊為求兒子順利當選理事並競選理事長，涉嫌替會員代表候選人向會員以一票2000到1萬不等金額行賄，再向會員代表以1票20萬元價格，換取會員代表支持其子擔任理事，並擔任理事長，無奈莊男子之子最後落選，敗給另名汪姓理事長候選人。

新北地檢署檢察官陳香君今指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局新莊分局，由檢察官張君如、陳亭君、吳姿函、周懿君協同偵辦，搜索林口區農會、會員代表住處等共17處，傳喚70人到案說明，全案朝違反農會法方向偵辦。

(中時)