延平中學花式溜冰選手 有望成為「六冠王」

台北市私立延平中學杜晴雯是花式溜冰選手，今年不但獲得美國大學錄取，國內大學也通過6校系第一階段申請。（延平中學提供）

台北市私立東山高中劉騏偉（左）是高二跳考生，今年通過6校系第一階段，同校陳舒銘也同樣有機會成為「六冠王」。（東山高中提供）

藝人邰智源的兒子邰靖（後排左二）就讀薇閣中學，個人申請通過台大電機、台大物理、陽明醫學、北醫醫學4個校系的第一階段。（薇閣中學提供）

大學個人申請公布第一階段錄取結果，台北市私立延平中學通過台大第一階段104人次，台、清、交、成、政共通過294人次。教務主任張漢鏞表示，這是近年來成績最好的一次，其中，身為花式溜冰選手的學生杜晴雯，獲美國大學錄取外，也有望成為「六冠王」。

杜晴雯目前已確定獲得美國柏克萊大學錄取，同時她日前還曾面試阿布達比紐約大學分校、普林斯頓大學、哥倫比亞大學面試，就等3月底放榜；但不同於只申請國外學校的考生，杜晴雯這次也通過台大、陽明、北醫、長庚、高雄等5所大學醫學系第一階段篩選，另外還有台大財經系，有機會成為「六冠王」。

私立東山高中表現也十分亮眼。今年全校有71人通過6校系的第一階段，高二跳考生劉騏偉通過台大物理、大氣、機械工程、資工、植物病理與微生物等5系，以及清華大學電機系，也有望成為「六冠王」；另名跳考生鄭心慈則通過台大5科系第一階段。

同校的陳舒銘則表示，他通過台大5系以及政大1系的第一階段，同時也已錄取香港中文大學3系，不過要如何抉擇，還在評估中，因為台大工商管理系科技管理組課程很吸引他，但香港的求學環境也很不錯。

藝人邰智源的兒子邰靖就讀薇閣中學，他今年學測成績74級分，個人申請通過台大電機、台大物理、陽明醫學、北醫醫學4個校系。邰靖說，讀書、選填志願時，爸爸會跟他討論想法，但不會干涉他的決定，但因對物理與生物都有興趣，現階段會認真準備第二階段面試，等結果出爐再想如何選擇。

(中時)