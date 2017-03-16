政院：前瞻基礎建設 將創4-5萬個就業機會

行政院今天便當會說明前瞻基礎建設特別條例草案，會後政院發言人徐國勇宣布，前瞻建設計畫8年不逾1兆元，將達到擴張景氣提升台灣競爭力目標，創4~5萬個工作機會，盼打造建立美麗、安全和繁榮的台灣，同時做到「校校有寬頻、班班有電腦」的數位社會。

特別條例分軌道運輸、水環境、綠能、數位和城鄉建設五大主軸，為避免縣市或鄉鎮有遺珠之憾，增加城鄉建設八大亮點，包括改善停車問題、恢復中小型都市機能、地方在地型產業園區、文化生活圈建設、校園多功能改造、公共服務據點整併、營造休閒運動環境，運用「競爭型」計畫方式，由各鄉鎮或縣市提出配合款計畫申請。這次特別計畫補助款無上限作法取消，以免地方毫無限制提計畫。

徐國勇說，前瞻基礎建設全數用舉債，8年總流量流動性可以彈性調整，但總流量平均不變，用大水庫小水庫概念處理，例如某年度18%，另一年度可能就不超過12%，平均仍是15% 希望有些建設能加速進行，總流量的8年平均不會超過舉債15％上限。

政院強調，新的前瞻建設不會排擠年度預算或未來擬推動的新建設，例如新北市希望共飲翡翠水庫，未來會有管道建設及加壓站等費用 石門水庫不再供應台北，可以供應桃園，甚至新竹，使竹科不缺水，這些雖未列入前瞻基礎建設，仍用年度預算建設不會停下來 。總期程8年，第一期今年8月到明年年底， 以後每1~2年為一期，分4~5期籌編預算。

他說，林揆說，城鄉基礎建設八大亮點目的是避免有些城市會有遺珠之憾補足平均發展，每個縣市都會有，但台灣的確是東西不平衡南北不平衡 有些地方建設會少一點 或是因為人口等因素少一點。軌道建設包括嘉義市鐵路高架化，台南鐵路地下化等，北宜直鐵則納入規畫費用。

(工商)