基隆老翁早餐吃麻糬 噎到奪命

基隆市家住暖暖區一名陳姓老翁，昨天早上10時許，把一盒麻糬當早餐吃，但疑因牙齒不好咬，才咀嚼幾口發現吞嚥不易，在旁做家事的看護，聽聞陳男發出激烈咳嗽聲，衝上前遞水、並拍打陳男的背，不過陳男臉色逐漸蒼白，看護通知老翁家人並報警，但送醫後仍回天乏術。

當時看護發現陳男臉色蒼白，趕緊撥打電話給陳男的女兒，女兒得知後趕緊通報119，陳翁送醫後搶救後仍回天乏術。檢警發現，客廳還留有一盒沒吃完的麻糬，並無打鬥痕跡，認定應該是吃麻糬致命，家屬對於死因則無意見。

(中時)