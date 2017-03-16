大學一階公告 雄中「六冠王」45人、雄女14人
大學申請入學第一階段結果公告，每人最多可申請6個校系，高雄中學通過6系有45人、通過5系42人，有3人同時通過6個醫學系；高雄女中通過6系共14人、5系共43人，其中3人上5個醫學系。
大學申請第一階段成果16日公告，高雄中學指出，應屆畢業生939人，報名第一階段共587人，通過共407人。其中台大162人，清大155人，交大104人，成大186人，政大51人。通過6系有45人，5系則有42人，醫學系（含牙醫8人次與中醫20人次）共106人次。
其中，丁冠中第一階段共通過台大會計，台大財務金融，台大國企，台大資管，台大工商管理等5個系，盧宜謙則是台大工商管理，台大會計，台大財務金融，台大國企，台大資訊管理，兩人皆為「五冠王」。
此外，同時上6個醫學系（含牙醫）包括陳捷恩，楊荏羽，黃子騰等3人，同時上5個醫學系的則有2位。
雄女表示，第一階段成績揭曉，台大74人，清大80人，交大43人，成大106人，政大61人。通過6系有14人，5系有43人，醫學系（含牙醫18人次與中醫7人次）共55人次。
學測滿級分的潘妍廷因染色體異常，激發她對醫學的興趣，第一階段共通過5個醫學系，另以繁星計畫通過台大醫學系第一階段，將準備參加面試。
(中時)
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