潭水亭捐消防警備車 東勢獅子會捐愛心輪椅

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東勢獅子會捐贈30張愛心輪椅給東勢區各里辦公室，提供有急需的民眾借用。（王文吉攝）

東勢獅子會募集愛心輪椅，獅友們響應熱烈，短短半天認捐達30張。（王文吉攝）

里長至東勢區公所領取愛心輪椅，放置於里辦公室或活動中心，提供里內民眾免費借用。（王文吉攝）

潭水亭觀音廟捐贈2輛後勤車，給潭子、頭家厝消防分隊，提升救災能量。（王文吉攝）

今日農曆2月19日為觀世音菩薩誕辰，潭水亭觀音廟管委會集合信眾愛心，發揮觀音大士聞聲救苦救難精神，捐贈2輛後勤車給潭子、頭家厝消防分隊；為造福山城銀髮族，東勢獅子會也募集獅友善款，上午捐贈30張愛心輪椅給東勢區各里辦公室，提供有急需的民眾借用。

愛心輪椅捐贈儀式上午於東勢區公所舉行，區長徐佩鈴頒發感謝狀，表揚東勢獅子會的善行義舉。徐佩鈴表示，該區幅員遼闊，輪椅借用不便，感恩獅友捐贈，其中25張分發至各里，5張則留在區公所，以備不時之需。

東勢獅子會長房德境說，原本公所社會課開出16張輪椅需求，於通訊軟體發布後，獅友響應熱烈，短短半天認捐達30張。慶福里長劉闊明說，民眾怕觸霉頭，一般家中不會放輪椅，於里活動中心提供免費暫借，真的很方便。

潭水亭觀音廟為廣披神恩，由主委邱水木代表捐贈2輛後勤車，給潭子、頭家厝消防分隊，台中市消防局主秘楊元吉代表受贈時特別感謝管委會及信眾回饋鄉里，並表示，後勤車將用於巡邏、水源查察、裝備運送、人員訓練等任務。今適逢觀音菩薩誕辰，信徒齊聚潭水亭祈福，增添瑞祥之氣，也庇佑地方平安。

(中時)