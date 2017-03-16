潭水亭捐消防警備車 東勢獅子會捐愛心輪椅
今日農曆2月19日為觀世音菩薩誕辰，潭水亭觀音廟管委會集合信眾愛心，發揮觀音大士聞聲救苦救難精神，捐贈2輛後勤車給潭子、頭家厝消防分隊；為造福山城銀髮族，東勢獅子會也募集獅友善款，上午捐贈30張愛心輪椅給東勢區各里辦公室，提供有急需的民眾借用。
愛心輪椅捐贈儀式上午於東勢區公所舉行，區長徐佩鈴頒發感謝狀，表揚東勢獅子會的善行義舉。徐佩鈴表示，該區幅員遼闊，輪椅借用不便，感恩獅友捐贈，其中25張分發至各里，5張則留在區公所，以備不時之需。
東勢獅子會長房德境說，原本公所社會課開出16張輪椅需求，於通訊軟體發布後，獅友響應熱烈，短短半天認捐達30張。慶福里長劉闊明說，民眾怕觸霉頭，一般家中不會放輪椅，於里活動中心提供免費暫借，真的很方便。
潭水亭觀音廟為廣披神恩，由主委邱水木代表捐贈2輛後勤車，給潭子、頭家厝消防分隊，台中市消防局主秘楊元吉代表受贈時特別感謝管委會及信眾回饋鄉里，並表示，後勤車將用於巡邏、水源查察、裝備運送、人員訓練等任務。今適逢觀音菩薩誕辰，信徒齊聚潭水亭祈福，增添瑞祥之氣，也庇佑地方平安。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。