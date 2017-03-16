騎贓車舊地重遊 遭警追捕急丟海洛因

李姓男子（左二）偷機車，隔天又舊地重遊，被高市左營分局左營派出所警方逮捕。（呂素麗翻攝）

有毒品及竊盜前科的李姓男子10日深夜11點經過高雄市左營區元帝路，看見一輛重機車鑰匙未拔，趁四下無人之際將機車騎走；隔天騎著贓車舊地重遊，被早已鎖定他的警方追捕，為了兔脫竟騎乘贓車在大街小巷狂飆，和警方追逐一段路後再被壓制，警方還在地上查獲被李男丟棄的1級毒品海洛因夾鏈袋1個，訊後依竊盜及違反毒品違害防制條例罪嫌將李男送辦。

陳姓男子將機車停在元帝廟前，車鎖未拔，李男（41歲）經過看到，竟順手牽羊。

左營警分局左營派出所獲報後，11日下午1點再度至機車失主陳男住家附近訪查及調閱監視器，竟看到李男騎乘贓車出沒，警方立即呼叫支援警力追捕，李男隨即加速逃逸並由元帝路右轉左營大路，再轉進巷子進入軍校路，警方最後於軍校路2巷內將李男壓制逮捕。

當時大批警力趕抵，李男見情勢不利於己遂不再抵抗，但卻趁隙將身上一包由吸管裝束的毒品海洛因夾鏈袋丟棄，仍為眼尖員警發現。

李男坦承行竊，供稱10日行經元帝路，發現陳男的機車鑰匙未拔，便順手竊取機車作為代步工具，但否認持有毒品海洛因。

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(中時)