騎贓車舊地重遊 遭警追捕急丟海洛因
有毒品及竊盜前科的李姓男子10日深夜11點經過高雄市左營區元帝路，看見一輛重機車鑰匙未拔，趁四下無人之際將機車騎走；隔天騎著贓車舊地重遊，被早已鎖定他的警方追捕，為了兔脫竟騎乘贓車在大街小巷狂飆，和警方追逐一段路後再被壓制，警方還在地上查獲被李男丟棄的1級毒品海洛因夾鏈袋1個，訊後依竊盜及違反毒品違害防制條例罪嫌將李男送辦。
陳姓男子將機車停在元帝廟前，車鎖未拔，李男（41歲）經過看到，竟順手牽羊。
左營警分局左營派出所獲報後，11日下午1點再度至機車失主陳男住家附近訪查及調閱監視器，竟看到李男騎乘贓車出沒，警方立即呼叫支援警力追捕，李男隨即加速逃逸並由元帝路右轉左營大路，再轉進巷子進入軍校路，警方最後於軍校路2巷內將李男壓制逮捕。
當時大批警力趕抵，李男見情勢不利於己遂不再抵抗，但卻趁隙將身上一包由吸管裝束的毒品海洛因夾鏈袋丟棄，仍為眼尖員警發現。
李男坦承行竊，供稱10日行經元帝路，發現陳男的機車鑰匙未拔，便順手竊取機車作為代步工具，但否認持有毒品海洛因。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。