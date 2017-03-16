背殺4ni！曲家瑞熱褲曬逆天美腿 電翻網友

51歲曲家瑞身材保養得宜。（圖／中時資料照）

曲家瑞秀背殺美腿照，網友讚超正。（圖／取材自曲家瑞臉書）

「麻辣教授」曲家瑞年屆51歲，但長期維持運動習慣，身材保持得宜，尤其一雙修長美腿令人稱羨，今（16日）她在臉書曬出「背殺」照，結實線條完全看不出超過50歲，惹得眾人直呼太犯規。

曲家瑞今在臉書PO出兩張背影照，問網友：「背殺的定義是...」，只見她穿著長T和牛仔熱褲，露出那穠纖合度的筆直美腿，就算赤腳沒穿高跟鞋，依舊擁有完美比例，搭配綁馬尾的Pose，看來完全不像年近半百的模樣。

照片一曝光，吸引眾人大讚「超殺的」、「看背就戀愛了」、「長腿無敵」，也有網友打趣稱背殺的定義就是「正面是幻滅的開始」，但大家仍直誇曲老師轉過來也很美，驚呼乍看下根本就大學生。

(中時電子報)