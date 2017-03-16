林青霞嫌腿粗 歐陽娜娜真實體重揭曉
星二代歐陽娜娜長相甜美，在兩岸擁有高人氣，不過之前她在真人秀《偶像來了》時，被林青霞說「腿怎麼那麼粗」，讓他當場崩潰直呼不吃東西了，事隔1年她再次量體重，變成纖瘦女孩了。
歐陽娜娜今(16日)在北京出席電影《秘果》發布會，現場有量身高體重活動，但她身高167公分早不是秘密，不過體重47公斤倒是首次曝光，纖瘦的她還開心說：「好喜歡這個體重機」，因為她早上出門前量得還比較重，直率個性逗樂所有人。
(中時電子報)
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