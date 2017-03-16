國際知名整外醫師 Dr. Mauricio de Maio 來台分享如何定序MD CodesTM美感密碼

台灣的微整形風氣日漸開放，多數人已不排斥讓友人知道自己做過微整形，對新時代女性而言，勇於嘗試讓自己變得更美、更具自信是必要的，然而美容醫學需全程專業把關，從專業醫師的挑選、溝通、使用優質產品等，皆會影響最後的結果。今(14日)國際美容醫學領導品牌Allergan獨家邀請到全球知名整型外科醫師「Dr. Mauricio de Maio」親臨台灣，分享源自個人豐富臨床經驗而發展出的「MD CodesTM美感密碼」治療策略，利用區域間的加乘作用，建議患者如何完整調整臉部問題，達到美的效果，輔以台灣皮膚科權威「彭賢禮醫師」帶來台灣案例，現場展現定序MD CodesTM美感密碼治療策略後，將為台灣美容醫學界帶來的正向影響，同時更可強化患者與醫師間的緊密關係。

國際知名整形外科醫師 Dr. Mauricio de Maio與台灣皮膚科權威彭賢禮醫師(本報資料照片)

全球知名整型外科醫師Dr. Mauricio de Maio再度來台

開創美醫獨到觀點 -「定序MD CodesTM美感密碼」

國際美容醫學領導品牌Allergan獨家邀請到全球知名整型外科醫師Dr. Mauricio de Maio來台分享國際微整形新知，期待帶動台灣微整形觀念的革新與進步。Dr. Mauricio de Maio已多年持續來台分享臨床經驗，從第一階段的「Leaders：MD CodesTM美感密碼」治療策略，將臉部分作數個區塊，加強療程的精準度，為患者區分出想要與需要的差別，到第二階段的「Visionary：發掘患者的情感動機」，了解患者想要治療的原因，如「想要填平淚溝」，可能意味著「想要看起來更有精神、更有吸引力」，醫師將依照患者的預算與體能，以及患者的主觀期待，綜觀全臉的協調性來安排療程的順序，而非單點式的治療。最後今年進入第三階段「Distinction：定序MD CodesTM美感密碼」，為患者的情感動機量身打造、定序出最佳療程，無論是療程的目標、預算、劑量等，更加重視與患者的溝通，將患者的考量皆納入建議療程中，以達到患者所期待美的效果。

Dr. Mauricio de Maio強調：「許多患者對於臉部細紋感到不滿意，卻忽略了自己希望透過臉部傳達什麽樣的精神？希望在他人面前，展現何種態度？真正希望改善的是什麼？因為患者總會主觀的提出渴望，此時為患者診斷的醫師不該只會注射，而是應該具備得以判斷患者真正需求的專業，以為患者安排可得到精準治療結果的療程。MD CodesTM美感密碼如同臉部的美學語言，協助注射者分辨臉部各區塊與不同情感特質的直接關聯，並說明如何透過適合的治療點與技術，滿足患者的期望，並為患者個人規劃最佳療程。」

MD CodesTM美感密碼八種情緒驅動特質(本報資料照片)

台灣皮膚科權威 彭賢禮醫師分享MD CodesTM美感密碼成功應用案例

為台灣美醫市場帶來正面影響

台灣皮膚科權威彭賢禮醫師分享個人對台灣美容醫學市場的觀察，目前市場上的微整型療程中，「肉毒桿菌素與玻尿酸療程」位居前二熱門療程，因亞洲人的五官較無歐洲人來得深邃、立體，故在肉毒桿菌素與玻尿酸療程中，又以塑造豐滿圓潤的額頭、下巴與嘴唇的療程詢問度最高，次之就是抗老化的除皺療程，因兩者花費不高，加上極短的恢復期，讓愛美女性紛紛以肉毒桿菌素與玻尿酸來作為微整型的入門選擇。

國際知名整形外科醫師 Dr. Mauricio de Maio分享MD CodesTM美感密碼成功應用案例(本報資料照片)

彭賢禮醫師現場分享MD CodesTM美感密碼治療策略運用於台灣微整型的實際案例，MD CodesTM美感密碼為醫師點出因應情感需求的施針位置，展現領先全球的堅強實力。彭醫師解釋，因為求診的患者與醫師難免會有各自的盲點，醫師往往會專注在病人所希望改善的位置，但雙方應該客觀溝通，推究患者不滿意自己的原因，再來對症下藥。彭醫師表示：「2017年Dr. Mauricio de Maio帶來的第三階段Distinction強調從醫師與患者的溝通、醫師評估患者所需注射的位置與劑量、與患者共同討論出完整的階段性計劃，到醫師實際操作施打，醫師與患者應該依照個人的基礎輪廓、預算、預期效果，在雙方討論下得出每一階段的結果，有如共同畫出一張地圖，讓患者更能清楚了解下一步該怎麼走，也在旅程的一開始就知道最終會到達的目的地。」

彭醫師預計在MD CodesTM美感密碼治療策略帶入台灣後，將為台灣的醫師和患者帶來正面影響：

 觀念上：微整形再也不只是單點治療，更重視全臉的協調、全臉的美感提升。

 行為上：患者更加重視和醫師的溝通，醫師需更精準掌握每一個階段得到的效果，在具備雙方共識下完成整體規劃。

 習慣上：患者能夠分辨自己的需要與想要，願意花更長的時間在瞭解自己與和醫師溝通上。

 結果上：醫師與患者皆對結果感到滿意，台灣美容醫學更加盛行且開放。

(中時電子報)