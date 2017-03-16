買便當臨停忘鎖車門 賊趁隙偷皮包逃逸

車主臨停要記得鎖車門！中市李姓女子車停路口下車買便當，忘記關車門，37歲張姓男子發現有機可趁偷走皮包，騎機車逃逸時還用腳勾遮車牌，防警追緝。第五警分局北屯派出所循線將他拘提逮捕，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，李女日前將車子停在軍功、松竹路口，下車購買便當，一時大意忘記鎖車門就離去，張男發現認為機不可失，從副駕駛座打開車門偷走內有5000元現金及手機、證件等物的皮包。

張男騎機車逃逸時，還刻意以左腳勾遮住車牌，企圖躲避警方追查。警方獲報後，循線查出嫌犯所騎機車完整的車號，鎖定張男埋伏，趁他出門時逮捕，張男雖強力抵抗仍遭警方制伏送辦。警方提醒車主臨時停車時，要留意車門鎖妥再離去，免得遭竊。

(中時)