我要評比

（張鎧乙攝）

台北榮總16日召開「斷開上帝的腳鐐 米其林寶寶獲新生」記者會，會中介紹相當罕見的「先天限制環症候群」，骨科部與婦產部醫師並說明治療、矯正的手術與方法，積極地幫助患者重新站起來，患者「小安」（右）與「小凱」（中）也現身說法。

(中時)