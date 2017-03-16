王建復手機溜馬桶 廖君旻本周《台灣那麼旺》挑戰一百萬
藝人楊蒨時為搶回在《台灣那麼旺》衛冕者的寶座，本周和台灣玩花式籃球的小夫老師合作「花式籃球」表演，楊蒨時坦言其實練習籃球時，還不時被球砸到自己的頭和臉，主持人胡瓜笑說：「還好沒有毀了漂亮的臉蛋。」楊蒨時表示自從被王建復打下衛冕者，就一直想表演內容來突破高分，希望搶回寶座。王建復則是在練唱時不慎把手機扔到馬桶裡，讓他無奈的說：「為了台灣那麼旺，他可是砸重金在付出啊！」
高手組的衛冕者廖君旻歷經40周比賽，本周六要挑戰20關，可望成為《台灣那麼旺》節目中第一位贏得一百萬獎金的選手，這次錄影在南部的父母特地北上到為女兒加油，連粉絲還號召包車要來幫她加油。主持人胡瓜也盛重的表示，這是一場心理壓力極大的馬拉松比賽，期待她可以順利闖關成功，成為奪下第一位得到一百萬元獎金的選手。
(中時)
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