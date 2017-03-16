張公廟百年學堂 國小生尋根之旅

「百年張公廟‧文昌點狀元」觀光文化活動在4月2日舉行，現場有拓印文創體驗，讓學生拓印狀元證書，蘇澳鎮長陳金麟（左二）與廟方歡迎鄉親踴躍參加。（李忠一攝）

蘇澳晉安宮又稱作「張公廟」，在清同治年間，晉安宮興建瓦屋草舍作為授課學堂，是蘇澳國小的前身，今年正逢廟方190周年慶典，4月2日舉辦「百年張公廟‧文昌點狀元」觀光文化活動，今天（16日）邀請蘇澳國小學童返回母校，體驗傳統的宗教文化。

蘇澳鎮長陳金麟表示，蘇澳晉安宮供奉主神張公聖君及文昌帝君，是在清道光年間建祠奉祀，距今約190年。廟主委章慶堂指出，據史料在143年前，晉安宮興建瓦屋草舍5間作為授課學堂，是蘇澳國小的前身。

4月2日「百年張公廟‧文昌點狀元」觀光文化活動，還有祈福陣頭繞境、擲筊送紀念品、免費觀光巴士蘇澳微旅行。此外，為重現蘇澳大拜拜廟會辦桌文化，當天在廟前廣場開放福宴訂桌，限量42桌，每桌3500元，自17日起上午8時至下午5時開放現場訂桌。

(中時)