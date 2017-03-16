綠委王榮璋政院門口摔倒 徐國勇赴醫院探視

行政院長林全今中午與立委進行便當會，當綠委王榮璋在離去政院錢卻在政院門口摔倒，被警衛呼叫救護車送臺大醫院。行政院表示，王目前於臺大急診室接受斷層掃描中，政院發言人徐國勇也前往探視。

王榮璋中午到政院參加中午行政立法便當會，討論「前瞻基礎建設特別條例」，會後疑因雨天溼滑摔倒，被送往醫院。

(工商)