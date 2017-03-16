加速年金審查 伍錦霖指示銓敘部提精算報告
考試院審查年金改革案，重要條文都因爭議過大無法定案，考試院長伍錦霖在今天針對年金改革發表看法，指示銓敘部務必於近期完成公務人員退休制度調整成本分析精算報告，作為考試委員審查年金法案的參據。
考試院今天舉行院會，敘敘部在會中進行重要工作報告，強調將加速年金改革的審查，不過因考試委員普遍反應銓敘部未提出精算報告，難以了解改革後對公務人員的確實影響，伍錦霖會中對此發表看法。
伍錦霖表示，銓敘部函送的「公務人員退休撫卹法草案」，自3月2日交付考試院全院審查會審查後，已陸續召開4次會議，他要特別感謝副院長、各位委員及相關同仁的盡心盡力。
他強調：「這是一項非常重要且是社會高度關注的法案，考試院以嚴謹認真的態度審查，這也代表考試院對憲定職掌的承擔，以及對這個法案的高度重視。」
伍錦霖指出，年金改革是一項非常複雜且高難度的改革工程，既要兼顧社會當前現況暨公務人員與各界的不同期待，更要能建立國家永續發展的目標。
伍錦霖表示，他期勉並深信在全體委員的智慧以及宏觀視野共同努力下，必能把握時效，「在適當時間內提出合理、適切、可行的年金法案」。
他也特別提醒銓敘部，最新的「公務人員退休制度調整成本分析精算」報告，是法案審查時非常重要參據，務必於近日內儘早完成，提供委員參考。
(工商)
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