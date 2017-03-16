《歌神請上車》找到台版碧昂絲 陳漢典驚呆了

小８、陳漢典聽到章婉兒的歌聲都為之驚艷。（衛視中文台提供）

愛紗、阿達找到邊權來助陣。（衛視中文台提供）

衛視中文台《歌神請上車》本周六（18日）推出「重啟麥克風」選秀系歌手特輯。小8在賀一航的兒子曾治豪幫忙下，連絡到當年奪下選秀節目季軍的章婉兒，她現在是全職家庭主婦，手抱稚女並懷有四個月的身孕，仍不改野性本色，在車上飆張惠妹的《開門見山》，讓陳漢典都驚呆。敵隊的阿達則找來外型佳，現在是演員跟模特兒的邊權，由於一直演壞人，被大家虧一臉壞人相，他也自嘲：「大家都快忘了我是好人，還會唱歌。」

精彩內容，本周六（18日）晚間8點請鎖定衛視中文台《歌神請上車》。

(中時)