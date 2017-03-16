《歌神請上車》找到台版碧昂絲 陳漢典驚呆了
衛視中文台《歌神請上車》本周六（18日）推出「重啟麥克風」選秀系歌手特輯。小8在賀一航的兒子曾治豪幫忙下，連絡到當年奪下選秀節目季軍的章婉兒，她現在是全職家庭主婦，手抱稚女並懷有四個月的身孕，仍不改野性本色，在車上飆張惠妹的《開門見山》，讓陳漢典都驚呆。敵隊的阿達則找來外型佳，現在是演員跟模特兒的邊權，由於一直演壞人，被大家虧一臉壞人相，他也自嘲：「大家都快忘了我是好人，還會唱歌。」
精彩內容，本周六（18日）晚間8點請鎖定衛視中文台《歌神請上車》。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。