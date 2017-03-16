喝馬鈴薯水讓白髮變黑？食藥署打臉
坊間有傳言指出，飲用馬鈴薯水可使白髮「返黑」，不過，真相是這樣嗎？針對飲用馬鈴薯水讓頭髮變黑的說法，衛生福利部食品藥物管理署今（16）日發公告指出，這是沒有根據說法，民眾別輕易嘗試網路傳言。
「馬鈴薯水」傳有多種奇效，有人稱喝下馬鈴薯水能使頭髮返黑，過去也曾有人拍片證明，將馬鈴薯水塗抹於髮上，便可將頭髮染黑。關於喝馬鈴薯水傳聞，食藥署說，食療傳聞日漸增多，但多數是誇大或未經證實的內容，對這種沒有科學根據的說法，應保持謹慎態度，別護髮不成，還造成身體傷害。至於染髮功效，有皮膚科醫生說，不只效果不持久，還可能會引發過敏。
究竟如何預防白髮？《康健雜誌》指出，在中醫觀點，可以食用預防頭髮早白的食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等；在西醫觀點，多攝取維生素B12含量高的食物，對黑髮會有幫助，如牡蠣與螃蟹、豬肝、魚肉、紅肉如牛肉、乳酪與雞蛋等。
(中時電子報)
文章來源：食藥署公告
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