前副總統呂秀蓮隨扈淪共諜 王鴻儒：我法治觀念薄

前副總統呂秀蓮隨扈、國安局特勤中心警安組退役少校王鴻儒，由軍轉商後在大陸從事古董生意，疑遭對岸吸收，返台慫恿昔日同袍情報官變節，國安局監控多時，13日趁王準備返回大陸時，持拘票在桃園機場逮捕，王被逮後不覺得自己有錯，還稱「我的法治教育失敗」，桃檢以有串證之虞，依違反國安法向法院聲押獲准。

王鴻儒憲兵學校專科畢業後，官拜少校，曾在呂秀蓮當副總統時擔任她的隨扈，2003年特勤中心警安組少校退伍，2005年赴大陸經商，擔任保全和經營古董生意，並在大陸娶妻生子，長時間待在上海，每年僅回來台灣2次。

桃檢調掌握情資，發現王鴻儒在一次台商餐會，被來自天津、代號「孫東」的對岸情報員吸收，希望借用王退伍軍人身分，在台灣吸收「共諜」鋪線發展成組織，王隨即自2009年至2011年間，找來過去軍中同袍「深談」，包括王的學弟、憲兵司令部曾姓中校情報官，調查局追查多時，本周一掌握王搭機時間，趁他準備離境時赴機場逮人。

王坦承有與對岸接洽，但否認有對價關係和洩漏國家機密，強調只是基於「兩岸一家親」幫忙「介紹朋友」，希望促進兩岸和平發展，對於接觸過的對象也都一一吐實，並供出2個同袍人名，強調2011年爆發台商何志強共諜案後即沉寂，不認為有犯罪，甚至跟檢調坦承：「我法治觀念薄弱！」

桃檢調對於王的供詞持保留態度，將持續查證王所言是否屬實，並約談相關人等、比對王的電子信箱、手機通聯等，釐清是否有金錢交易、提供情資，以及牽連的層面。

(中時)