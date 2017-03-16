黛妃逝世20年前夕 威廉凱特訪巴黎
今年適逢英國已故黛安娜王妃逝世20周年，威廉王子(Prince William)將偕妻子凱特(Catherine Elizabeth)，參訪巴黎，拜會法國總統奧朗德(Francois Hollande)，在英國即將脫離歐盟之際，打好兩國關係。
據《法新社》(AFP)報導，威廉王子預計周六(18日)，參加法國國家體育館六國橄欖球賽法國對威爾斯之戰，這也是34歲的威廉第一次以威爾斯橄欖球聯盟贊助人的身分參加，接替英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)以往的職務。
威廉凱特夫婦此行將獨自出訪，1雙兒女，3歲喬治小王子和1歲夏綠蒂小公主將不同行。雖然這次出訪並沒有紀念黛安娜王妃的正式行程，但是距離1997年8月31日王妃發生車禍，命喪巴黎，當時威廉僅15歲，他的弟弟哈利王子只有12歲，此行不免令威廉有點哀傷。
儘管如此，威廉這次拜訪巴黎，還有另一個重要意義就是，他和他的父親查爾斯王子(Prince Charles)接管越來越多英國女王的公務，今年年初威廉王子也宣布放棄空中救護直升機飛行員工作，更加專注於皇家事務。伊莉莎白女王也將於6月10日慶祝她的91歲誕辰。
今年適逢黛安娜王妃逝世20周年，威廉王子和哈利王子稍早也宣布將在王妃故居，位於倫敦肯辛頓宮外的公園，樹立黛安娜王妃的雕像，以茲紀念。
(中時電子報)
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