家家借位獻吻孔劉 用鍋碗瓢盆就能開唱
「靈魂歌姬」家家（紀家盈）日前上TVBS 56 台《宅男的世界》，主持人蘇宗怡得知家家愛追劇，且最近正瘋迷歐巴孔劉，製作單位特別送上孔劉１：１人形立牌，家家現場少女心噴發，尖叫問：「我可以把歐巴帶回家嗎？」 說完即刻轉身與孔劉來個螢幕借位「獻吻」，她頓時臉紅地說：「歐巴眼睛很電人，一直在電我，讓我的心噗通噗通跳！」
家家唱功了得，都是在部落裡即興發揮給練出來的，她說：「身邊只要有小小的東西、配上一杯小酒，就可以自在哼唱。」此時，製作單出動「宅男大樂隊」，工作人員搬出家中的鍋子、鍋蓋、洗衣板，隨著家家指示打拍子，即興合唱一首「不自由」，當場，主持人蘇宗怡大讚：「家家合音功力，實在太厲害了！」
(中時)
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