華固新天地 成政策建案重災區
「華固新天地」準住戶16日赴北市議會向議員徐弘庭陳情，住戶陳先生表示，購買使用權住宅的人是最支持政府政策的一群民眾，但是現在卻淪為政策搖擺及建商隱藏事實簽訂合約的受害者。
陳先生說，目前的困境是，購買「使用權住宅」後，房子價值逐年降低至歸零，但是地租逐年增加，數十年後都已退休，沒有收入，如果老年、生病，還要繳交地租，怎麼負擔？
徐弘庭表示，當初政府強調為了落實居住正義、不要炒房，而推出地上權、使用權住宅這樣的新產品，如今讓這些住戶這輩子付出的錢，比購買一般房子的錢還要多得多，成為政策變更的受災戶。他強調，地上權案是一般建案價值的6成，但是去年地租(公告地價)被調漲了49%，未來每3年會繼續被調整，在他們只有使用權卻沒有所有權的狀況下，地租的負擔卻是節節上升。
以華固新天地的案子來看，一戶43.05坪(包括附屬建物及共有面積共142.35平方公尺)的房子，依據地租的計算方式地上權權利範圍39.9平方公尺，要繳交等同地價稅的地租從每年64,518元大漲至96,219元(公告地價X3.5%)，未來還可能會繼續調漲，加總之後，住戶所付出的費用其實等同買一棟新房子的總金額，差別卻在，70年後這些住戶並不會擁有房屋的所有權。
另一位首次購屋的準住戶黃小姐則說，因為當初想要擺脫無殼蝸牛的窘境，沒想到買到的只是一個預付70年房租的產品，只有使用權、沒有房屋所有權也沒有土地所有權，在貸款上也無法享有首次購屋1.6%的利率，而是2.27%，也沒有寬限期，尤其還要額外支付利息的5%營業稅，實在不理解貸款為何要繳約營業稅？此外，對於無法預期且不斷調漲的地租，對年輕人而言實在是很沉重的負擔。
這群準住戶訴求，對市政府方面，公告地價的一次調足，只考慮了所為開發案，而沒有考量「華固新天地」為平價住宅的使用權案，台北市平均公告地價調整30%，「華固新天地」卻調整49%。
此外，懇請財政部國產署對於本案的地租能與公告地價「完全脫鉤處理｣ 財政部的改善方案應該溯及既往、解決民怨，最重要的是要能讓華固新天地的住戶也能適用，政府打房政策，不應傷及無辜。
(中時)
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